Фильтр для Joomla + Virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго всем времени суток.

Есть сайт frankeshops.com.ua

Для него необходимо сделать фильтр как на сайте

http://hausdorf.ru/catalog/moyki/franke/

Фильтр я купил

http://myext.eu/en/vmcustom-param-vip?virtuemart_product_id=2&virtuemart_category_id=1

Его необходимо красиво вписать и до настроить.

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад