Фронт работа по Wordpress

Добрый день! Есть фронт работ по сайту:

-убрать лишние навигационные пункты меню в noindex

-вывести на главную страницу последние публикации

-убрать лишние элементы меню на сайте

-небольшие доработки по "хлебным" крошкам

-прочие небольшие доработки

Если вам понятно то, о чем я написал и вы готовы работать - оставьте ваш номер ICQ или скайпа в комментариях. Конкретное ТЗ получит уже исполнитель. Жду ответа, заранее спасибо!