Добрый день Есть проект religion.in.ua на DLE 7.0 и есть порезка нового дизайна. Необходимо обновить движок до последней версии DLE и натянуть готовую порезку на этот движек. Структура сайта полностью остается прежней ...
Галерея на joomla
Реализовать галерею на сайте. просмотр альбомов в лайтбоксе, категории/метки. подробности исполнителю
Joomla 3.6.5
Заявки фрилансеров
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