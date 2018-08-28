Галерея з можливість скачування файлів

Необхідно розробити галарею в якій є категорії та можливість завантаження файлів. Прототип прикріпив до проекта.

Є список категорії який може змінюватись (в кожному списку свої файли (галерея) при кліку на фото відкривається на весь екран з кнопкою "завантажити" і завантажується файл який прикріплений до фото.

Окремо можна завантажити файл в будь яку категорію (при цьому вказати категорію, прикріпити фото та архів).

Пріоритет worpdress але відкриті до пропозицій.