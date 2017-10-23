Уровень - выше среднего. ТЗ скину кандидатам.
Геологическая карта Казахстана
Необходимо создать скрипт геологической карты для Казахского народа
Пример есть на фото
В скрипте должны следующие функции
- Регистрация
- Добавление данных пользователем
- Приближение и отдаление
- Админ панель
- Рекламный блок
базу можно взять с сайта https://www.elim.kz/ все меню и под меню
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