Геологическая карта Казахстана

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Закрыт1 заявка186 просмотров

Необходимо создать скрипт геологической карты для Казахского народа

Пример есть на фото

В скрипте должны следующие функции

- Регистрация

- Добавление данных пользователем

- Приближение и отдаление

- Админ панель

- Рекламный блок

базу можно взять с сайта https://www.elim.kz/ все меню и под меню

8 лет назад
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4 года назад

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