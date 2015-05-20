HTML лендинг натянуть на CMS

Добрый день.

Существует лендинг www.steakcider.com, который нужно установить на CMS (лучше на DLE, но можно и на WP).

1. Сделать полноценную корзину.

2. Сделать возможность менять все данные товара. Добавлять/удалять товар.

3. Сделать подробную карточку товара. То есть при клике на товар открывается либо поп-ап окно либо другая страница (как вам удобнее) с товаром, его подробным описанием, крупной картинкой и тд.

4. Немного изменить раздел контакты - текст нужно сделать крупнее.

Если для работы поможет, то будет предоставлен доступ к полноценному сайту - www.steakcider.ru

Стоимость и сроки предлагайте.