HTML лендинг натянуть на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок171 просмотр

Добрый день.

Существует лендинг www.steakcider.com, который нужно установить на CMS (лучше на DLE, но можно и на WP).

1. Сделать полноценную корзину.

2. Сделать возможность менять все данные товара. Добавлять/удалять товар.

3. Сделать подробную карточку товара. То есть при клике на товар открывается либо поп-ап окно либо другая страница (как вам удобнее) с товаром, его подробным описанием, крупной картинкой и тд.

4. Немного изменить раздел контакты - текст нужно сделать крупнее.

Если для работы поможет, то будет предоставлен доступ к полноценному сайту - www.steakcider.ru

Стоимость и сроки предлагайте.

DLEHTMLWordPress
10 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$50
3 дня
Обычно, после работы с любым верстальщиком всегда возникали какие-то вопросы или замечания, но только не со Степаном. Видно, что обладает большим опытом работы. Все по существу, без лишней воды,работа выполнена в срок и очень качественно. Спасибо
Приятно было поработать. Все замечания - по существу. С оплатой задержек не было.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад