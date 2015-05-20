по умолчанию, фотки на битриксе (каталог товаров) обрабатываются движком и закачиваются в папку /upload , даже если указывается путь с другого сайта, а не принудительно закачивается на хостинг а место на хостинге не резиновое ...
HTML лендинг натянуть на CMS
Добрый день.
Существует лендинг www.steakcider.com, который нужно установить на CMS (лучше на DLE, но можно и на WP).
1. Сделать полноценную корзину.
2. Сделать возможность менять все данные товара. Добавлять/удалять товар.
3. Сделать подробную карточку товара. То есть при клике на товар открывается либо поп-ап окно либо другая страница (как вам удобнее) с товаром, его подробным описанием, крупной картинкой и тд.
4. Немного изменить раздел контакты - текст нужно сделать крупнее.
Если для работы поможет, то будет предоставлен доступ к полноценному сайту - www.steakcider.ru
Стоимость и сроки предлагайте.
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