HTML вёрстка + PHP натяжка Wordpress сайт на основании прототипа

Рабочий сайт, на него нужно сверстать в HTML новый шаблон из PSD и привязать wordpress - необходимо знание как шаблонов и базовых фунций, так и умень программировать на PHP.

Требование - краткие сроки, недели и тп - не интересует. Быть на связи - скайп обязательно, общение - залог успеха и быстрого выполнения проекта. Большинство модулей реализованы и их надо тупо перенести в новый шаблон.

Оплата по факту +10% бонус за оперативность выполнения проекта!!!

Есть полное и информативное ТЗ, а также PSD макеты. Возможно постоянное сотрудничество и хорошие заказы.