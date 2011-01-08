Игровой топ двиг

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Требуется проверить двиг на дырки ну и устранить все ошибки которые есть.

оптимизировать код

цены и контакты сюда

gamer-top.com

14 лет назад
antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ploutos
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Взял предоплату и пропал....

Заявки фрилансеров

Ploutos
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад