Импорт товаров с другого сайта (Virtuemart)

Есть 2 магазина на Virtuemart - один оптовый, другой розничный.

Задача - импортировать всю информацию с оптового сайта- частично решено с помощью CSV Improved - но картинки он не переносит.Только пути. Категории и описания и цены все импортируется. А картинки никак.

Может есть какое-то другое решение. Рассмотрю.

Просьба - не пишите в приват и по другим каналам. Не читаю.

Только здесь. Все предложения скрыты.

Спасибо.