Инфоблок для Битрика для раздела статей.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки580 просмотров

Добрый день, добавить в Битрексе инфоблок для статей. 

5 лет назад
seo-job
Юрий 
53 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$17
1 день
Всё отлично, чёткая постановка задачи и мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

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Павел
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
paradox1131
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад