Добрый день, нужно внедрить такой функционал: Сайт - https://ultimateevents4all.com/ . 1. Необходимо убедиться, что некоторые или все детали при регистрации, также автоматически добавляются в mailchimp, чтобы мы могли отправлять обновления бюллетеня ...
Инфоблок для Битрика для раздела статей.
Добрый день, добавить в Битрексе инфоблок для статей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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