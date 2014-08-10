В общих чертах нужно сделать следующее: - Вынести код Javascript в отдельный файл. - Наладить автоматическую генерацию Title, Description, и заголовка в теге Н1. - Настроить МЕТА-тэги - Настроить 301-редирект (устранить ...
Информация о покупателе в письме VirtueMart 2
Здравствуйте, нужно чтобы письмо от доставке заказа для администратора содержало информацию о покупателе
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