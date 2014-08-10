Информация о покупателе в письме VirtueMart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки134 просмотра

Здравствуйте, нужно чтобы письмо от доставке заказа для администратора содержало информацию о покупателе

11 лет назад
LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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