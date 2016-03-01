Интеграция дизайна на OpenCart.

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок150 просмотров
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Предоставлю PSD. Необходимо выполнить верстку и интегрировать дизайн.

OpenCart
8 лет назад
NEW_MEDIA
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Security2431
Артем 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Как всегда качественная работа и предельно сжатые сроки. Исполнитель - в избранных!
Задание четкое и понятное, оплата в срок. Уже второй раз сотрудничаю со Степаном, буду обязательно работать еще. Однозначно рекомендую!
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