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Интеграция верстки в престашоп
Установлен престашоп на тестовом адресе. Нужно интегрировать в него готовую верстку html+css.
Бюджет ~5000p
Заявки фрилансеров
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