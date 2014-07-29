Интеграция верстки в престашоп

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки100 просмотров

Установлен престашоп на тестовом адресе. Нужно интегрировать в него готовую верстку html+css.

Бюджет ~5000p

CSSHTMLPrestaShop
11 лет назад
kavboy
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров