Интегрировать дизайн на OpenCart

Системы управления (CMS)Завершен12 заявок153 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется дизайн сайта в PSD со слоями. Необходимо сверстать и натянуть на OpenCart. Таких задач две. При успешном исполнении первого заказа получите второй. В заявке указывайте, пожалуйста сумму.

OpenCart
8 лет назад
NEW_MEDIA
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Security2431
Артем 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$50
5 дней
Сделано все качественно и в срок. Чувствуется знание движка и опыт работы. Постоянно на связи. В общем я доволен, рекомендую.
Приятно было работать со Степаном. Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Буду рад сотрудничеству.