Интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Мне нужна интеграция ДПД с Woocommerce на сайте с вордпрес. Это на подобие заказа который у вас был:

Всем привет. 

Необходимо интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD. 

Основные задачи: 

- Автоматический расчет оптимальной стоимости и сроков доставки для клиента 

- Выбор вариант доставки (курьер или терминал) 

- Автоматическое, создание заказа и отправка заявок в DPD 

- Интеграция со статусами DPD и Woocommerce 

Интересует сроки и сумма за работу. 

Рассмотрю как фрилансера, т.к. и компанию. 

P.S. Убедительная просьба, если вы откликаетесь на проект, пишите сроки и сумму, возможно что -то делали похожее, не надо мне присылать шаблонные заготовки с вашим профилем. Спасибо за понимание ;)

WooCommerce
5 лет назад
guest_15512751186048
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад