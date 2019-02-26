Добрый день!

Мне нужна интеграция ДПД с Woocommerce на сайте с вордпрес. Это на подобие заказа который у вас был:

Всем привет.

Необходимо интеграция интерен-магазина WP+Woocommerce со службой доставки DPD.

Основные задачи:

- Автоматический расчет оптимальной стоимости и сроков доставки для клиента

- Выбор вариант доставки (курьер или терминал)

- Автоматическое, создание заказа и отправка заявок в DPD

- Интеграция со статусами DPD и Woocommerce

Интересует сроки и сумма за работу.

Рассмотрю как фрилансера, т.к. и компанию.

P.S. Убедительная просьба, если вы откликаетесь на проект, пишите сроки и сумму, возможно что -то делали похожее, не надо мне присылать шаблонные заготовки с вашим профилем. Спасибо за понимание ;)