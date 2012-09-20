Интернет-магазин на CMS Magento

Нужно настроить интернет-магазин похожий на otto.de на CMS Magento. Есть на виртуальном сервере напарсеная БД товаров. Нужно:

1) Скрипт который переганяет имеющуююся БД в БД CMS Magento (потом его придется переодически запускать, так как БД обновляется), чтобы функционал магазина напоминал otto.de.

2) Установить CMS Magento на виртуальном сервере

3) Найти и установить подходящий шаблон CMS Magento

Какая приблизительная стоимость и сроки реализации?