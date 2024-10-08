Требуется разработка сайта, который будет принимать виртуальные номера для регистрации в соцсети Telegram. Сайт должен перенаправлять номера с другого ресурса и быть на IP SMS активейта. Ищем специалиста в области веб-программирования.
Интернет магазин на CRM битрикс24
Нужно создать интернет магазин одежды на платформе Битрикс24, необходимо сделать шаблон, структуру сайта, наполнить его содержимым, предоставленным заказчиком. Около 100 позиций в каталоге
В отклике указывайте пожалуйста приблизительную стоимость и что в нее будет входить
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