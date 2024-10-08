Интернет магазин на CRM битрикс24

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки150 просмотров

Нужно создать интернет магазин одежды на платформе Битрикс24, необходимо сделать шаблон, структуру сайта, наполнить его содержимым, предоставленным заказчиком. Около 100 позиций в каталоге
В отклике указывайте пожалуйста приблизительную стоимость и что в нее будет входить

Битрикс24Создание интернет-магазинов
5 месяцев назад
pastix
Иван 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
час назад
85 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Системы управления (CMS)
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
5 месяцев назад