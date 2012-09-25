Нужно перевести существующий сайт(http://buchgalter.com.ua/) на платформу WordPress. Попутно добавить новые функции к сайту(например форму обратной связи).
Интернет-магазин на Joomla
Нужно перенести Интернет-магазин с Drupal на Joomla под ключ, с установкой кода Робокассы (сайт уже одобрен) и некоторыми изменениями. Перенос всех товаров входит в проект (их 190 штук ). Дизайн надо просто скопировать с Drupal версии (за исключением некоторых правок – они в прикрепленном файле, там же адрес сайта). Главное требование – чтобы не было ничего лишнего, чистый SEO-дружественный код, готовый к продвижению. Сроки – 2-3 дня. Только для фрилансеров с отзывами или богатым подтвержденным портфолио. Пишите примерную цену в проект.
Заявки фрилансеров
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