Интернет-магазин на Joomla

Нужно перенести Интернет-магазин с Drupal на Joomla под ключ, с установкой кода Робокассы (сайт уже одобрен) и некоторыми изменениями. Перенос всех товаров входит в проект (их 190 штук ). Дизайн надо просто скопировать с Drupal версии (за исключением некоторых правок – они в прикрепленном файле, там же адрес сайта). Главное требование – чтобы не было ничего лишнего, чистый SEO-дружественный код, готовый к продвижению. Сроки – 2-3 дня. Только для фрилансеров с отзывами или богатым подтвержденным портфолио. Пишите примерную цену в проект.