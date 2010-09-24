Ищу верстальщиков шаблонов Джумлы на длит. срок

$250
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок299 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я веб-мастер сайта который я сам создал летом 2009 г. www.asylum-seeker.org

[email protected]

Есть также и форум и галерея (ссылки в меню на рус. и англ. языках).

Можете писать через сайт. На форум я захожу редко, поэтому лучше там пока не оставлять сообщения.

У меня есть также еще e-mail'ы:

[email protected]

[email protected]

Есть Скайп и Агент. Там я везде прохожу как

cromartie1974

ICQ 647701738

Мой тел. тут в Швеции:

+46-73-373 5635 (можете слать СМСки тоже). Местное время тут на 2 часа отстает от московского или на час от киевского. Т.е. когда в Москве 20-00, в Киеве 19-00, а тут 18-00.

Я недавно открыл тут в Швеции свою фирму (как иностранный бизнесмен-предприниматель) и хочу сам работать тут как фрилансер. Мне понадобится помощь. Я еще пока плаваю в HTML, CSS, JS и т.д. Работаю с Джумлой.

У меня есть PayPal. Если надо будет, я проверю опцию открытия счета на Webmoney и Yandex деньги.

В принципе я могу и по Western Union делать перевод. Есть еще вариант перевода денег на банковский счет через IBAN-SWIFT систему. Налик могу дать только в Москве или в Луганске (там у меня есть связи).

Даю предоплату-30%.

Расценки быв. СССР. Средние для начала. В последствии если с кем то сработаюсь, и будет достаточно заказов, то есть и вариант увеличения оплаты. Чтобы у хорошего работника был материальный стимул иметь дело именно со мной.

Если бизнес пойдет, то может я просто буду брать тут заказы и сразу давать их на поточной основе тем людям тут, которые проявили себя как профи и порядочные люди. Да, я на сегодня еще не могу брать заказы, т.к. я оформляю тут в Налоговой документы на право получение с клиентов НДС (здесь это moms-25%). Так что реально где-то через месяц-полтора по идее все будет готово.

Жду ваших предложений.

С уважением,

Алон Б.

13 лет назад
abrodski
49 летШвеция
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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