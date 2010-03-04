1)флешное крутящееся облако тегов установить и настроить на товары в виртумарт 2)Сделать раздел статьи в виде новостной ленты и внизу чтобы листалка страниц была. ну коротко статья, кнопка подробнее и потом следующая статья, а ...
Исключить из меню вывод страницы - вордпрес
нужно чтобы вот эта страница http://system-fx.ru/?page_id=443 не выводилась в меню, а также все ее подстраницы, которые я в будущем буду создавать
сейчас по умолчанию все страницы выводятся в менюшку
это стандартный шаблон
http://www.wpfree.ru/?s=simple+blue вот тут можно скачать такую
стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скидывайте цену за работу
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