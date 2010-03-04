Исключить из меню вывод страницы - вордпрес

http://system-fx.ru/

нужно чтобы вот эта страница http://system-fx.ru/?page_id=443 не выводилась в меню, а также все ее подстраницы, которые я в будущем буду создавать

сейчас по умолчанию все страницы выводятся в менюшку

это стандартный шаблон

http://www.wpfree.ru/?s=simple+blue вот тут можно скачать такую

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

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