Исправить баги сайта для улучшения индексации

Нужно улучшить индексацию сайта mdgazeta.ru и сделать полную карту сайта . Сайт на модулях джумлы.

Основная часть сайта http://www.mdgazeta.ru/spravochnik-detskikh-uchrezhdenij нужно что бы в карту попали все страницы на которых есть хотя бы один адрес из модуля K2 и создать карту на html

Решить проблемы из тех аудита

3.1. Медленная скорость загрузки страниц

• Возможно проблемы с хостингом

• Плохая оптимизация html кодов страниц (п. 5 аудита)

3.2. Карта сайта

Нужно сделать более подробную карту сайта (http://www.mdgazeta.ru/sitemap)

Например:

При клике в карте сайта на ссылку с анкором «аптеки» будет открываться аналогичная карте структура с соответствующим анкору адресом страницы (например: http://www.mdgazeta.ru/sitemap/apteki):

Аптеки

ВАО –> ссылка на страницу Аптек в ВАО

ЗАО

САО

… и т.д.

При этом для каждого округа будет дополнительная структура ссылок (на этой же странице):

ВАО

Выхино -> ссылка на Аптеки метро Измайловская округа ВАО

Измайловская

Новогиреево

… и т.д.

Можно сделать третий уровень карты сайта, при клике на ссылки со станциями метро будет открываться структура:

Выхино

Ул. 1-я Вольская –> ссылка на Аптеки на улице 1-я Вольская метро Выхино округа ВАО

Ул. 2-я Вольская

…. и т.д.

3.3. Файл sitemap.xml

В http://www.mdgazeta.ru/sitemap2.xml нужно, чтобы были правильно указаны адреса всех вариантов фильтров.

Сейчас в файле указаны не работающие адреса.

Например, адрес:

http://mdgazeta.ru/spravochnik-detskikh-uchrezhdenij/itemlist/filter?category=2&searchword7=%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9E&searchword14=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F&searchword20=%D1%83%D0%BB.%203-%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&moduleId=168&Itemid=1375

по-которому страница нормально не отрабатывает, отдается код http заголовка 301 редирект.