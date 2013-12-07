Требуется хороший специалист по друпалу. В задание входит: темизация, настройка функционала, верстка. Обязательное требование - работа с Drupal на уровне написания собственных модулей, наличие портфолио. Желательно, знание javascript, но не ...
Исправить баги сайта для улучшения индексации
Нужно улучшить индексацию сайта mdgazeta.ru и сделать полную карту сайта . Сайт на модулях джумлы.
Основная часть сайта http://www.mdgazeta.ru/spravochnik-detskikh-uchrezhdenij нужно что бы в карту попали все страницы на которых есть хотя бы один адрес из модуля K2 и создать карту на html
Решить проблемы из тех аудита
3.1. Медленная скорость загрузки страниц
• Возможно проблемы с хостингом
• Плохая оптимизация html кодов страниц (п. 5 аудита)
3.2. Карта сайта
Нужно сделать более подробную карту сайта (http://www.mdgazeta.ru/sitemap)
Например:
При клике в карте сайта на ссылку с анкором «аптеки» будет открываться аналогичная карте структура с соответствующим анкору адресом страницы (например: http://www.mdgazeta.ru/sitemap/apteki):
Аптеки
ВАО –> ссылка на страницу Аптек в ВАО
ЗАО
САО
… и т.д.
При этом для каждого округа будет дополнительная структура ссылок (на этой же странице):
ВАО
Выхино -> ссылка на Аптеки метро Измайловская округа ВАО
Измайловская
Новогиреево
… и т.д.
Можно сделать третий уровень карты сайта, при клике на ссылки со станциями метро будет открываться структура:
Выхино
Ул. 1-я Вольская –> ссылка на Аптеки на улице 1-я Вольская метро Выхино округа ВАО
Ул. 2-я Вольская
…. и т.д.
3.3. Файл sitemap.xml
В http://www.mdgazeta.ru/sitemap2.xml нужно, чтобы были правильно указаны адреса всех вариантов фильтров.
Сейчас в файле указаны не работающие адреса.
Например, адрес:
http://mdgazeta.ru/spravochnik-detskikh-uchrezhdenij/itemlist/filter?category=2&searchword7=%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9E&searchword14=%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F&searchword20=%D1%83%D0%BB.%203-%D1%8F%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&moduleId=168&Itemid=1375
по-которому страница нормально не отрабатывает, отдается код http заголовка 301 редирект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $33
псд макета предоставим. Функционал там несложный. Кто сможет показать первые результат уже к завтра?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $75
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется одеть новый дизайн на уже готовый сайт. Движок joomla, на разработку 3 дня. Сумма на разработка 2 500 рублей. Всего две странички одеть. При этом нужно сделать чтобы ссылки ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для работы с Диафан.ЦМС. Дописать/написать заново модуль. В целом ищу специалиста, который сможет работать с данной ЦМС и дорабатывать модули при необходимости.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Убрать защиту паролем папки administrator(joomla). В админке всё работает, могу ходить по всем разделам, но когда пытаюсь сохранить какое-то изменение, кидает на пустую страницу /administrator/index.phpСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вывести блоки в 3 колонии но чтобы была возможность посту встать размером в 2 колонки. Предусмотреть возможность того, что подряд будут идти две новости размера 2/3 и между ними автоматически будет вставляться одна ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть сайт на движок. Тематика - городской портал. Из модулей: - лента новостей - фото и видеогалерея - поиск - календарь ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно внедрить на сайт модуль "Фильтр товаров". Движок - OpenCart.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Плагин должен превращать внешние картинки во внутренние. «На лету» при выводе постов и страниц. Примерно так: • Ставим хук на запрос постов (наверное можно прямо на the_post поставить для начала) • Смотрим: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходим дизайн для сайта-визитки на Joomla по строительной тематике. Пожелание клиента - нешаблонный, уникальный дизайн. Потребуется разработка, подготовка к предложению и внедрение дизайна. От кандидата требуется: - опыт работы в ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад