Исправить ошибки на dle сайте о книгах

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Завершен1 заявка176 просмотров

Сайт www.haiboria.ru

Движок - dle.

При переносе сайта с хостинга на хостинг возникли ошибки.

Требуется:

1. Поправить навигацию - сейчас почему-то все страницы ведут на главную.

2. Восстановить работу форума http://www.haiboria.ru/forum/

Ваша цена/сроки?

Прошу людей без отзывов на веблансе/фрилансе не беспокоиться.

DLE
16 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Действительно спец по dle. Так держать.
Хороший заказчик! Приятно было работать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад