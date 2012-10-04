Исправить ссылку в Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка84 просмотра

Добрый день!

Необходимо исправить ссылку в Prestashop. На сайте никак не получается изменить ссылку в верхнем меню (About us почему то ведет на несуществующую страницу http://saletоphаir.com/cms.php) нужно исправить это и поставить нужную ссылку.

Заранее спасибо.

PrestaShop
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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