Пытаюсь сделать сабж. Хочу подгружать некоторые элементы страницы через AJAX. Методику процесса можно прочитать по этой ссылке ( http://dimox.name/downloading-of-the-content-on-wordpress-with-ajax/ ). Все получается, когда я подгружаю обычный html код. Но когда пытаюсь подгрузить ...
Исправить ссылку в Prestashop
Добрый день!
Необходимо исправить ссылку в Prestashop. На сайте никак не получается изменить ссылку в верхнем меню (About us почему то ведет на несуществующую страницу http://saletоphаir.com/cms.php) нужно исправить это и поставить нужную ссылку.
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнить проект информацией, техническое описание инструментов и станков. Вставка фото, таблиц, различных рекламных материалов. CMS WordPress Оплата за копи-паст 3 рубля за страницу. Вставка текстов с корректированием (поправка опечаток, орфографии, согласование ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо быстро сделать простой (9 страниц, 2 фото-галереи) сайт на Wordpress. Основные пожелания: - правильная натяжка на WP (меню редактируются через редактор меню, удобное редактирование фотогалерей) ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт13 лет назад
Функции сделать саит на Joomle задание в приложение от вас сроки и бюджет более детально и уточняюшие т3 с исполнителемСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется установить и настроить компонент вакансий на сайт с Joomla. В дальнейшем может потребоваться доработка компонента под наши нужды, поэтому сразу предупреждаю - кто не может разбираться в коде предложенного компонента и не сможет изменить ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Вот такой магазин нужно скопировать на cms: monsterbeats7.ru или этот: bmcart.ru. Нужна хорошая русская cms с возможностями импорта товаров в yml для яндекс маркета и другие функции. предварительно: ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Здравствуйте. Требуется подготовить файл для загрузки в интернет-магазин на движке Simpla.Есть прайс-листы с данными(наименование товара,артикул,стоимость и т.д.) и фотографии.Нужно собрать все эти данные в 1 файл для загрузки в интернет-магазин. Кол-во товара около 2000 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
alt, link, news block, no index script, redirect. Оплата сразу после выполнения, подробности в ЛК.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт http://vector-radio.ru/ Надо верхний блок сделать чуть уже, слева чтоб ровнялся с текстовой частью, а блок интернет-магазина поставить выше блока меню О магазине .. http://prntscr.com/gr6bz Схематично должно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать ряд понятных изменений и доработок на работающем сайте под управлением Joomla. Все задачи этого этапа ПОДРОБНО и с картинками описаны в приложенном документе. Прошу ознакомиться и предложить оценку. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад