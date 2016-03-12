Исправление ошибок сайта на WP

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Закрыт2 заявки227 просмотров

1) Необходимо настроить ЧПУ.

При формировании URL следовать простому правилу заменить ?prod= на /

Как следствие не верного настроенного ЧПУ не верно отображаются canonical.

Примеры страниц:

stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=metal-rainwater

stroy-krovlja.ru/manufacturer/metallprofil?prod=metal-rainwater

stroy-krovlja.ru/manufacturer/grand-line?prod=metal-rainwater

stroy-krovlja.ru/manufacturer/gamrat?prod=plastikovye-vodostoki

stroy-krovlja.ru/manufacturer/krovlyadoma?prod=metal-rainwater

stroy-krovlja.ru/manufacturer/docke?prod=plastikovye-vodostoki

stroy-krovlja.ru/manufacturer/murol?prod=plastikovye-vodostoki

stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=metallicheskiy-sofit

stroy-krovlja.ru/manufacturer/gamrat?prod=vinilovyj-sofit

stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=copper-rainwater

stroy-krovlja.ru/manufacturer/grand-line?prod=vinilovyj-sofit

stroy-krovlja.ru/manufacturer/metallprofil?prod=metallicheskiy-sofit

WordPress
9 лет назад
grest
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Исполнитель взялся за работу и пропал. На вопросы не отвечает, работу не делает. Хотя на сайте регулярно появляется.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

miron160389
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад