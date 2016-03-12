Добавить вывод "readmore" в вывод описания подкатегорий категории Joomla 2.5 http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/ Т.е. к примеру здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/menedzher-internet-proektov/ (в описании дочерней категории) вставляем тег "подробнее" и соответственно здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov выводится только часть указанного описания подкатегории. ...
Исправление ошибок сайта на WP
1) Необходимо настроить ЧПУ.
При формировании URL следовать простому правилу заменить ?prod= на /
Как следствие не верного настроенного ЧПУ не верно отображаются canonical.
Примеры страниц:
stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=metal-rainwater
stroy-krovlja.ru/manufacturer/metallprofil?prod=metal-rainwater
stroy-krovlja.ru/manufacturer/grand-line?prod=metal-rainwater
stroy-krovlja.ru/manufacturer/gamrat?prod=plastikovye-vodostoki
stroy-krovlja.ru/manufacturer/krovlyadoma?prod=metal-rainwater
stroy-krovlja.ru/manufacturer/docke?prod=plastikovye-vodostoki
stroy-krovlja.ru/manufacturer/murol?prod=plastikovye-vodostoki
stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=metallicheskiy-sofit
stroy-krovlja.ru/manufacturer/gamrat?prod=vinilovyj-sofit
stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=copper-rainwater
stroy-krovlja.ru/manufacturer/grand-line?prod=vinilovyj-sofit
stroy-krovlja.ru/manufacturer/metallprofil?prod=metallicheskiy-sofit
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