Исправления и доработка сайта

Сайт printonweb.ru

Нужно оживить сайт:

1. Главная страница

- Сделать меняющийся блок, чтобы возможно было добавлять слайда с информацией.(на подобие sublimart.ru/)

- Добавить блок с новостями, лучше чтобы он каким-то способом синхронизировался с группой вконтакте.

- Убрать счетчик посетителей вправо на одном уровне со строкой поиска

2. Сувенирная продукция

- Сделать каталог сувениров, с возможностью дальнейшего добавления и редактирования.То что сейчас не совсем нравится, но если есть возможность подправить, то можно сделать и на основе существующего модуля.

Хочется чтоб была картинка сувенира, цена и рядом краткое описание.