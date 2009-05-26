Изготовление модулей DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки151 просмотр

Для сайта онлайн кинотеатра нужно разработать необычные и интересные дополнения (модули).

Интересуют сложные реализации, напримере расширенного рейтинга, визуализация интерфейса и т.д.

Приветствуется креатив.

DLE
16 лет назад
vvaann
Алекс 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад