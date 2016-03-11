Требуется сделать задачи : Отредактировать шапку и главную страницу сайта Закрыть раздел база полностью до оплаты ( после оплаты открывается раздел для поиска оплаты ) Сайт ...
Изменения в меню сайта на Drupal
- изменения в пунктах меню сайта на Drupal;
- изменение 2-3х страниц сайта;
- подробная консультация, как пользоваться Панелью управления на Drupal:
--- вносить изменения в меню сайта;
--- добавлять и редактировать страницы;
--- добавлять/удалять фото-материалы;
--- и вообще, что где в Панели управления делается...
К сожалению, бюджет ограничен, так что предлагаю 20$... Для начала...
И нужно сделать за пару дней (я думаю, что вам, как специалисту, хватит и пару часов)...
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