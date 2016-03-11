Изменения в меню сайта на Drupal

- изменения в пунктах меню сайта на Drupal;

- изменение 2-3х страниц сайта;

- подробная консультация, как пользоваться Панелью управления на Drupal:

--- вносить изменения в меню сайта;

--- добавлять и редактировать страницы;

--- добавлять/удалять фото-материалы;

--- и вообще, что где в Панели управления делается...

К сожалению, бюджет ограничен, так что предлагаю 20$... Для начала...

И нужно сделать за пару дней (я думаю, что вам, как специалисту, хватит и пару часов)...