Изменения в шаблон Joomla 2.5

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки119 просмотров
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Шаблон: joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/ , Joomla 2.5 , шаблон коммерческий.

Надо:

1. Скопировать модульные позиции (5шт) и вставить их после блока Content (см. new-modul-positions.jpg). Оформление модулей сохранить.

2. Настроить отображение раздела новостей в соответствии с картинкой 2 в приложении. Сейчас страница выглядит так:

britishcentre.ge/new/index.php/ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98.html

Придется прописывать новый стиль оформления, т.к. изменением стилей в css тех же заголовков и ссылок меняется очень многое на сайте (меню, заголовки других новостей и тд).

Joomla
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
webstalik
Игорь 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва(-1)
10 лет назад
$30
1 день
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