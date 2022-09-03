Измениня на текушем сайте на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок25 просмотров

Добрый день! нужны значительные изменения на сайте - в основном перемещение /смещение блоков,  удаление элементов. Этой сайт пока визитка стартапа- и нет пока ни клиентов ни СЕО но надо много что поменять чтобы представить разрабатываюмое приложение и подготовить для поиска инвесторов.

вот сайт, скажите можете ли и есть ли свободное время как можно быстрее начать.

www.femispace.com

Заранее спасибо

Марина

3 года назад
guest_16623839529869
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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