Добрый день! нужны значительные изменения на сайте - в основном перемещение /смещение блоков, удаление элементов. Этой сайт пока визитка стартапа- и нет пока ни клиентов ни СЕО но надо много что поменять чтобы представить разрабатываюмое приложение и подготовить для поиска инвесторов.

вот сайт, скажите можете ли и есть ли свободное время как можно быстрее начать.

www.femispace.com

Заранее спасибо

Марина