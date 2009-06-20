Изменить ЧПУ на DLE 8.0

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки167 просмотров

На DLE 8.0 нужно изменить url материалов во втором типе ЧПУ.

Изменить:

http://site.ru/категория/подкатегория/id-имя новости.html

на:

http://site.ru/категория/имяновости

То есть:

1) Убрать название подкатегории

2) Убрать id материала

3) Убрать .html

DLEHTML
16 лет назад
od32
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$12
1 день
Настройка DLE, быстро и достаточно качественно.
Замечательный заказчик! Оплата в срок! Всем доволен, надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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