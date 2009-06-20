Есть проект, в котором дается информация на каждый день - кто родился, что произошло в этот день. Есть основная страница и тематические страницы, такие как культура, политика и т.п. - где так же дается ...
Изменить ЧПУ на DLE 8.0
На DLE 8.0 нужно изменить url материалов во втором типе ЧПУ.
Изменить:
http://site.ru/категория/подкатегория/id-имя новости.html
на:
http://site.ru/категория/имяновости
То есть:
1) Убрать название подкатегории
2) Убрать id материала
3) Убрать .html
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