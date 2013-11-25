Изменить шапку - Drupal 7, HTML, CSS

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Закрыт3 заявки226 просмотров

Вот он сайт www_jnetclass_com

Нужно изменить шапку сайта, переделать слаедер.

Вот каким должен быть слаедер.

http://farm4.staticflickr.com/3683/11048236545_f85db84956_o.jpg

http://farm3.staticflickr.com/2875/11048317516_d0a5d91e75_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5518/11048416953_b39c4c42ed_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5521/11048317906_b03ced11f2_o.jpg

Кнопки в слайдах - это произвольные ссылки на внутренние страницы.

CSSDrupalHTML
11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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