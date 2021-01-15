Изменить структуру бокового меню на diabaz74.ru

Нужно изменить структуру бокового меню https://prnt.sc/wgrwha согласно прикрепленному файлу и создать для этого меню новые страницы, если таковых на сайте еще нет.

Часть уже имеющихся страниц (которые нашел) уже добавил ссылки прямо в таблицу https://prnt.sc/wo49gy. но, возможно, какие-то не увидел.

Главное горизонтальное меню в шапке не трогаем https://prnt.sc/wo4dnb, оно остается как есть.