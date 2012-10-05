Изменить верстку сайта на Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки136 просмотров

Необходимо внести ряд изменений в уже готовый сайт. В основном вёрстка, немного РНР. Дизайном заниматься не надо, всё есть. Сайт работает на друпал.

Полное ТЗ находится по адресу: https://docs.google.com/document/d/1sUxD-TgTfuKXhFjJaLZE4CnKcxpM4KZBOa-r2mH9itU/edit

От исполнителя срок выполнения работа, сумма за работу, и условия оплаты.

Спасибо!

Drupal
12 лет назад
stdup
Вадим 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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