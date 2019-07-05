Joomla. Доработка на сайте

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Закрыт4 заявки186 просмотров

Здравствуйте. На сайте almaz-security_kz нужно переделать страницу "Новостистатьи". Все должно быть согласно прототипу (ТЗ прикрепляю). Цену указываю примерную.  

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Joomla
6 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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