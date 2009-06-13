Joomla довести до ума

Joomla 1.5

Ссылка на сделанное: http://66.71.245.18/~webtramw/

Макет в png, в приложении.

1. В IE6 меню (фотоархив, контакты и пр.) внизу обрезается.

2. Строчка выше этого меню - сделать текстом

3. Описания сертификатов - сделать текстом

4. На главной разместить картинку ("рамку")

5. Каждый сертификат должен открываться в новом окне во весь экран (или с затемнением). Полные размеры сертификатов есть.

6. То что сейчас в браузере - не соответствует размерам макета (предыдущий исполнитель подогнал размер макета под ширину 900пх, надо сделать точно как на макете (около 1200пх)

7. В фотогалерее саму фотогалерею сделать по центру.

8. Видеогалерею сделать аналогичной фотогалерее (т.е. внизу список с видеофайлами)

Можно несколько исполнителей - на разные пункты