Требуется сделать то, что в приложенном ТЗ, срок 1-2 суток, цена- Ваша, предлагайте, но бюджет ограничен, чем меньше тем лучше. Выбор исполнителя в приоритете от опыта работы с 1С-Битрикс (сразу указывайте на примеры работ с ...
Joomla довести до ума
Joomla 1.5
Ссылка на сделанное: http://66.71.245.18/~webtramw/
Макет в png, в приложении.
1. В IE6 меню (фотоархив, контакты и пр.) внизу обрезается.
2. Строчка выше этого меню - сделать текстом
3. Описания сертификатов - сделать текстом
4. На главной разместить картинку ("рамку")
5. Каждый сертификат должен открываться в новом окне во весь экран (или с затемнением). Полные размеры сертификатов есть.
6. То что сейчас в браузере - не соответствует размерам макета (предыдущий исполнитель подогнал размер макета под ширину 900пх, надо сделать точно как на макете (около 1200пх)
7. В фотогалерее саму фотогалерею сделать по центру.
8. Видеогалерею сделать аналогичной фотогалерее (т.е. внизу список с видеофайлами)
Можно несколько исполнителей - на разные пункты
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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