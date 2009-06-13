Joomla довести до ума

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок248 просмотров

Joomla 1.5

Ссылка на сделанное: http://66.71.245.18/~webtramw/

Макет в png, в приложении.

1. В IE6 меню (фотоархив, контакты и пр.) внизу обрезается.

2. Строчка выше этого меню - сделать текстом

3. Описания сертификатов - сделать текстом

4. На главной разместить картинку ("рамку")

5. Каждый сертификат должен открываться в новом окне во весь экран (или с затемнением). Полные размеры сертификатов есть.

6. То что сейчас в браузере - не соответствует размерам макета (предыдущий исполнитель подогнал размер макета под ширину 900пх, надо сделать точно как на макете (около 1200пх)

7. В фотогалерее саму фотогалерею сделать по центру.

8. Видеогалерею сделать аналогичной фотогалерее (т.е. внизу список с видеофайлами)

Можно несколько исполнителей - на разные пункты

Joomla
16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Очень доволен сотрудничеством, работа выполнена точно в срок, даже раньше. Сделано очень качественно, замечания и поправки учитывались. Верстка выполнена со всеми стандартами, и работа в joomla проделана на отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$9
1 день
Александр настоящий специалист в области CMS и верстки! Очень быстро справился с заданием. Работа выполнена от и до в соответствии с ТЗ. Очень доволен сотрудничеством с Александром! Большое спасибо!
Отличный работодатель. Понятное задание, приятен в общении и оплата в строк.

Заявки фрилансеров

Kirill_91
''Mascomp'' 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад