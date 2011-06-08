Joomla и VM. Срочно!

Добрый день. Требуется специалист по CMS livestreet Нужна небольшая консультация по движку. Настроить почту (gmail.com) для отправки сообщений. Периодически помощь и небольшие доработки по сайту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен срочно специалист по джумле и виртуемарту.
Задание таково:
На сайте http://goodven.com/
1) Надо сделать что бы при нажатии на категорию(например Парфюмерия в контенте открывалась страница с подкатегориями, а при нажатии например на женскую то подкатегории женской)
2) Увеличить шрифт названия товара
3) Ватермарки на изображения товаров(пока не особо важно)
Оставляйте свои контакты (аська или телефон если вы из Украины)
Оплата по факту
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