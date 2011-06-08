Joomla и VM. Срочно!

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Системы управления (CMS)Завершен3 заявки259 просмотров
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Нужен срочно специалист по джумле и виртуемарту.

Задание таково:

На сайте http://goodven.com/

1) Надо сделать что бы при нажатии на категорию(например Парфюмерия в контенте открывалась страница с подкатегориями, а при нажатии например на женскую то подкатегории женской)

2) Увеличить шрифт названия товара

3) Ватермарки на изображения товаров(пока не особо важно)

Оставляйте свои контакты (аська или телефон если вы из Украины)

Оплата по факту

Joomla
13 лет назад
foxiox
Оксана 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lebedev-sergey
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов(-2)
13 лет назад
$30
1 день
Очень рада работе. Спасибо
Четкое задание. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.