Joomla - исправить ошибки после переноса

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок153 просмотра
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После переноса Joomla на другой сервер

появились ошибки на сайте (скорее всего надо выставить права)

Joomla
11 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отлично
Приятный работодатель. Четко ставит задачи. Приятно было работать.