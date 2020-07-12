Joomla - Модуль вывода статистики по голосованиям за посты (Rating k2)

Василий сделал даже лучше, чем было раньше. Стандартный рейтинг работает только по Ip, и можно накручивать голоса - что мне не нужно. Поэтому Василий посоветовал сделать свое собственное голосование, которое учитывает голос по логину и паролю. Сделал все идеально, как по ТЗ. Видно, что имеет большой опыт работы. Приятно сотрудничать. Безусловно рекомендую.