Joomla - Модуль вывода статистики по голосованиям за посты (Rating k2)

$14
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Завершен3 заявки479 просмотров

Joomla. K2. Нужно сделать модуль вывода статистики по голосованиям за посты. Голосование - стандартное для K2 постов - так называемый rating - баллы от 1 до 5. На сайте пользователи голосуют за посты и в конце определенного времени голосование останавливается.  Нужно по завершении голосования выводить статистику по голосованиям - суммарное количество баллов.

Joomla
5 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Василий сделал даже лучше, чем было раньше. Стандартный рейтинг работает только по Ip, и можно накручивать голоса - что мне не нужно. Поэтому Василий посоветовал сделать свое собственное голосование, которое учитывает голос по логину и паролю. Сделал все идеально, как по ТЗ. Видно, что имеет большой опыт работы. Приятно сотрудничать. Безусловно рекомендую.
Михаил ответил на все вопросы, предоставил нужные доступы, быстро оплатил. Рекомендую.

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smls
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