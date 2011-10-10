Joomla - проблема с отображением меню в GMapFP

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Завершен1 заявка127 просмотров

Компонент GMapFP. Меню пользователя во front-end отображается только наполовину (верхняя половинка видна, нижняя - нет, см. вложение). Необходимо найти причину и устранить.

За то, что попробовали и не сделали, не заплачу.

Joomla
14 лет назад
Katovik
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Константин - отличный исполнитель, профессионал, с которым легко и с удовольствием работается. У меня появилась правая рука))
Сотрудничеством доволен. Общение оперативное и исчерпывающее. Оплата мгновенная.

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konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад