Калькулятор для интернет магазина на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки104 просмотра

Сделать калькулятор рассчета стоимости освещения по примеру:

http://www.optogan.ru/products/partners

Пишите пожалуйста стоимость и сроки работы

Опыт работы с Opencart обязателен.

Opencart
11 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров