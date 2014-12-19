Калькуляторы рассчета стоимости на вордпресс

Необходимо сделать 3 разных калькулятора для сайта на вордпрессе. Параметров не очень много.

Кроме того, необходимо сделать еще 2 страницы с фильтрами (в одной из них будет также калькулятор еще один).

подробности в ЛС.

От вас стоимость калькулятора , пример http://www.arbitr-spb.ru/calculation/