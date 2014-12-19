Калькуляторы рассчета стоимости на вордпресс

$30
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки153 просмотра
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Необходимо сделать 3 разных калькулятора для сайта на вордпрессе. Параметров не очень много.

Кроме того, необходимо сделать еще 2 страницы с фильтрами (в одной из них будет также калькулятор еще один).

подробности в ЛС.

От вас стоимость калькулятора , пример http://www.arbitr-spb.ru/calculation/

9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)
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