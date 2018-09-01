Кинуть верстку на WP и подключить доп. поля (ACF)

Все текста, которые есть на сайте кинуть в доп. поля (на ваше усмотрение, главное чтобы редактировалось без разметки)

сайт http://eventexpert.kz/wedding/

Скачать все картинки, сжать их под веб (при необходимости изменить разрешение) и поставить обратно.