Кинуть верстку на WP и подключить доп. поля (ACF)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки160 просмотров

Все текста, которые есть на сайте кинуть в доп. поля (на ваше усмотрение, главное чтобы редактировалось без разметки)

сайт http://eventexpert.kz/wedding/

Скачать все картинки, сжать их под веб (при необходимости изменить разрешение) и поставить обратно.

WordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ipmrlx
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
2 дня
Быстро, четко. Рекомендую Работа на WP проделана на совесть
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ipmrlx
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад