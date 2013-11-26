Кодер под популярные CMS

Ищем CMS многопоточника в команду службы поддержки.

Требования

* Внимание к мелочам, аккуратность.

* Знание joomla, wordpress. Желательно drupal, bitrix.

* Умение верстать и кодить на пхп будет огромным плюсом.

* Доступность в скайпе с 10 до 18 по Москве.

А что взамен?

* Удаленка и свободный график.

* Постоянный поток заказов на разработку под разные CMS.

* Интересные задачи.

* Для самых активных - карьерный рост до руководителя отдела.

Оплата сдельная + премии. С вас оценка работы и сроки, с нас задание и печенки.

В заявках хотим увидеть ваш опыт: с какими CMS работали, примеры работ (не менее 5ти штук) для каждой CMS из нашего списка + краткое описание что в этом проекте было интересного, желаемая стоимость оплаты (возможно вы слишком дорогой для нас специалист и мы вас просто не потянем).