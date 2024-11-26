Требуются правки для Wordpress, включая создание ссылки крона для формирования счетов с проверкой месяца, исправление прикрепления файлов к объявлениям, добавление общего чекбокса в админке, формирование выписки по тарифам и правки в плагине Newsletter. Также необходимо сохранять обращения пользователей через контактную форму в админке и возможность ручной загрузки файлов.
Консультация-обучение по Битрикс 24
Нужны консультации в формате уроков по Битрикс 24
Примеры заданий:
подключение корпоративной почты
перенос лидов с рекламной кампании фейсбука на срм систему
создание структуры процессов в компании между менеджерам
Например
Процесс 1. Создание анкеты компаний( таких компаний будет много)
Процесс 1.2. В анкете компании добавить раздел отчеты по производительности (например деятельность компании это сбор заказов продукции на складе и в конце дня лидер смены присылает отчет с такими параметрами 1. количество рабочих на смене в данный день, 2. Количество собранных заказов, 3. Успеваемость в процентном соотношении в сравнении с другими рабочими, тех рабочих у которых успеваемость ниже нормы- увольняют). Соответсвенно нужно создать не только поля для отчетов но добавить всех рабочих в анкету данной компании, сделать и вывести статистику эффективности работы рабочих, что бы контролировать кто эффекивно работает, кому сделать предупреждение, а кого уволить
Процесс 2. Создание анкеты рабочих ( таких рабочих будет много, которые будут закреплены в разных компаниях из процесса 1)
и многое другое
Оплата почасовая и производится после выполнения
Каждое задание оплачивается отдельно и по итогу потраченного времени, например задание по подключению почты 1 час, а задача по создании структуры бизнес процессов 3 часа, все обговаривается
Заявки фрилансеров
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