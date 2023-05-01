Корректировка ИМ на Joomla 1.5.23 VM 1.1.4

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок2511 просмотров
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Корректировка ИМ на Joomla 1.5.23 VM 1.1.4

Устранение ошибок на сайте.

Обновление (по возможности).

Удаление/склейка дублей.

Оптимизация, ускорение работы.

Корректировка/замена модуля новостей.

Корректировка/замена модуля обзоров.

Исправление ошибок пагинации.

Установка/допил модуля репоста на соцсети.

Задачи на регулярной основе.

В дальнейшем, работа по другим сайтам на WP и Opencart.

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Joomla
8 лет назад
guest_14478526221579
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад