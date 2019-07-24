Vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки сайта 2. Перелистывать товары в категории 1,2,3 (сейчас автоподгрузка работает некоректно). Выводить по 42 товара на странице 3. Убрать все битые ссылки и настроить так, ...
Корректировка сайта по новостройкам на WordPress
Бэкап перенести нахостинг и домен
Обновить текст, фото,всю необходимую информацию
Добавитьстраницы на сайт 25 штук
Установить бот чат
Адаптация на мобильного устройства
Заявки фрилансеров
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