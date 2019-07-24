Корректировка сайта по новостройкам на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок133 просмотра

Бэкап перенести нахостинг и домен

Обновить текст, фото,всю необходимую информацию

Добавитьстраницы на сайт 25 штук

Установить бот чат

Адаптация на мобильного устройства 

WordPress
6 лет назад
lena121289
Елена 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров