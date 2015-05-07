Крупный магаз на Magento - развитие и поддержка

Неспешно ищу профи по Magento c хорошим багажем выполненных проектов.

Магазин существует давно (10 лет), на платформу перешли в прошлом году. Задачи разноплановые и местами не стандартные: от внедрения готовых модулей до разработки интеграций с erp-системой. Большой каталог, тяжелая база. Глубокое понимание необходимого результата. Никакой лажы, короче говоря.

Если у вас есть опыт по этой cms, и в целом от 3-5 лет в php - пишите.

Ищу не только разработчиков, но и связку дизайнер-верстальщик для регулярных небольших задач, контенщиков.

Сейчас, например, нужно разработать одноступенчатый чекаут с интеграцией к процессингу.

Параллельная- настроить локализацию Sphinx для европейского рынка и сделать подсказку поиска по запросу "на лету".

Используем svn, dev-площадку.