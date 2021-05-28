Квиз пошаговый попап вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка353 просмотра

Нужен приличного вида квиз для сайта на вордпресс с защитой то спама, от роботов, пошаговый попап из 5 вопросов с выбором одного ответа из нескольких. Без фото. Ответы на электронку, собираем телефон, эл почту и имя, все вопросы и контакты обязательные.

WordPress
4 года назад
DARRR
Дария 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад