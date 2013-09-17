Легкая работа с Gwolle-GB

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка150 просмотров
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Здравствуйте! На WP стоит плагин Gwolle GB. Вот пример - http://www.radio-n.ru/privety/

Нужно сделать так чтобы помимо даты отображалось еще время сообщения.

Стоимость и срок и скайп указываете.

10 лет назад
zavodkalinin
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
hardstyler
Олег 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
10 лет назад
$5
1 день
Простая работа сделана как и подобает.
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