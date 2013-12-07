Нужно улучшить индексацию сайта mdgazeta.ru и сделать полную карту сайта . Сайт на модулях джумлы. Основная часть сайта http://www.mdgazeta.ru/spravochnik-detskikh-uchrezhdenij нужно что ...
Магазин на Битриксе
Сверстать и интегрировать на Битрикс.
Продажа металлических дверей. Будет небольшое количество дверей около 10-15 шт. Но с хорошим описанием. И главная фишка, то что надо будет сделать хороший конфигуратор (конструктор) для заказа металлической двери, где будут учтены все нюансы для расчета стоимости мет. двери. Дизайн только начали разрабатывать. Приложил ТЗ.
Указывайте бюджет и сроки!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется хороший специалист по друпалу. В задание входит: темизация, настройка функционала, верстка. Обязательное требование - работа с Drupal на уровне написания собственных модулей, наличие портфолио. Желательно, знание javascript, но не ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $33
псд макета предоставим. Функционал там несложный. Кто сможет показать первые результат уже к завтра?Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $75
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Требуется одеть новый дизайн на уже готовый сайт. Движок joomla, на разработку 3 дня. Сумма на разработка 2 500 рублей. Всего две странички одеть. При этом нужно сделать чтобы ссылки ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист для работы с Диафан.ЦМС. Дописать/написать заново модуль. В целом ищу специалиста, который сможет работать с данной ЦМС и дорабатывать модули при необходимости.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Убрать защиту паролем папки administrator(joomla). В админке всё работает, могу ходить по всем разделам, но когда пытаюсь сохранить какое-то изменение, кидает на пустую страницу /administrator/index.phpСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вывести блоки в 3 колонии но чтобы была возможность посту встать размером в 2 колонки. Предусмотреть возможность того, что подряд будут идти две новости размера 2/3 и между ними автоматически будет вставляться одна ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать и натянуть сайт на движок. Тематика - городской портал. Из модулей: - лента новостей - фото и видеогалерея - поиск - календарь ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно внедрить на сайт модуль "Фильтр товаров". Движок - OpenCart.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Плагин должен превращать внешние картинки во внутренние. «На лету» при выводе постов и страниц. Примерно так: • Ставим хук на запрос постов (наверное можно прямо на the_post поставить для начала) • Смотрим: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад