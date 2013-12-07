Магазин на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок130 просмотров

Сверстать и интегрировать на Битрикс.

Продажа металлических дверей. Будет небольшое количество дверей около 10-15 шт. Но с хорошим описанием. И главная фишка, то что надо будет сделать хороший конфигуратор (конструктор) для заказа металлической двери, где будут учтены все нюансы для расчета стоимости мет. двери. Дизайн только начали разрабатывать. Приложил ТЗ.

Указывайте бюджет и сроки!!!

11 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров